Lazio, Palma consiglia: "C'è un talento che sarebbe un grande investimento"

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel suo intervento ai microfoni di TMW Radio l'osservatore Marco Palma ha parlato di alcuni talenti che potrebbero rivelarsi molto interessanti in Serie A. Si tratta di Hugo Larsson e Agustín Ruberto. Uno dei due potrebbe far comodo anche alla nuova Lazio di Baroni, a detta sua. Queste le sue dichiarazioni in merito: "Hugo Larsson è un mediano del 2004, giocatore dell'Eintracht Francoforte, che ha fatto 29 presenze in stagione e un paio di gol. E' veramente forte, ha visione di gioco e personalità. E' fisico, perché è 187 cm, gioca bene entrambi con i piedi. E' uno svedese, prodotto del Malmoe, gioca bene da centrocampista centrale, sa fare il mediano di distruzione e mezzala. E a inizio carriera è stato anche trequartista. Unisce quantità e qualità. In Italia potrebbe essere utile per molte squadre. Oggi può valere almeno 18 mln, il doppio dei 9 che ha sborsato il club tedesco per portarlo l'estate scorsa in Bundesliga. Potrebbe essere uno da Roma, sarebbe un investimento importante anche per Lazio e Atalanta, soprattutto nelle mani di Gasperini migliorerebbe tanto.

"L'altro, Agustín Ruberto, è una prima punta, del 2006, del River Plate. E' terribile, con l'U17 argentina ha segnato 24 gol in 31 presenze. Ha fatto sempre tanti gol ed è stato capocannoniere dell'ultimo Mondiale di categoria. E' piazzato fisicamente, un grande opportunista, che il River non ha avuto problemi a far giocare da subito. Con 10-12 milioni credo che possa essere preso".