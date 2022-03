Lazio, Paparelli: “Wilson? Un punto fermo nella mia vita. Immobile è..."

TUTTOmercatoWEB.com

La scomparsa di Pino Wilson ha sconvolto il mondo Lazio, il suo ricordo resterà in eterno e sarà tramandato di padre in figlio. Ne è convinto Gabriele Paparelli che, ai microfoni di Lazio Style Radio, ha raccontato l’importanza del Capitano nella sua vita. Queste le sue dichiarazioni: “Nei momenti di dolore siamo uniti più che mai. Pino è stato un punto fermo nella mia vita sin da piccolo, sono cresciuto con le sue storie e ad un certo punto mi è sembrato strano averlo nella mia vita. Ci ha dato tanti insegnamenti importanti, il solo pensiero che lui avesse un attimo della sua vita per chiamarmi per il compleanno o ogni santo 28 ottobre penso che sia solo un merito di una persona unica. Mi mancherà tantissimo”

28 OTTOBRE – “Era lì in prima linea. Abbiamo avuto modo di parlarne e lui mi disse che quel giorno si è sentito proprio di andare li sotto e di calmare la situazione. Mi disse che se quel giorno quella partita non si sarebbe giocata papà non sarebbe stato l’unico morto. Per me è stato il mio protettore, negli anni ho avuto l’onore di poterlo conoscere. Era speciale e non solo con me, lo sto sentendo in questi giorni con le varie testimonianze. Sarà difficile da riavere nel mondo un personaggio così. Lunedì? Sarà un’occasione da Lazio, è parte della nostra bandiera. L’amore che i tifosi hanno nei confronti di papà, Pino, Pulici rimarrà per sempre nella storia della Lazio e tramandato di generazioni in generazioni. Sono convinto che lunedì sarà una giornata speciale per Pino”

IMMOBILE – “È importante mantenere le maglie perché ci ricorderemo per sempre quel quattro in campo. La fascia? Non c’è calciatore migliore in questo momento che possa indossarla, Ciro Immobile è sano con dei principi buoni. Un ragazzo per bene che ha sbagliato epoca. Merita quella fascia e sono convinto che la onorerà come solo lui sa fare. Ce ne sono pochi in Serie A”

