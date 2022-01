Lazio, Paradiso: “Una volta il calciomercato era appassionante. Il mio sogno…”

È iniziato il calciomercato e la Lazio, così come gli altri club, sta cercando di portare avanti i propri affari sia dal punto di vista delle entrate sia da quello delle uscite. In merito, ai microfoni di Radiosei, è intervenuto il noto cantante romano Tommaso Paradiso: “Una volta il periodo del calciomercato era appassionante, adesso non è così. Ora sentiamo parlare più di indici di liquidità, siamo diventato promotori di nuove formule economiche applicate al calcio. Il mio sogno da tifoso malato di Lazio è quello di tenere i giocatori migliori e le riserve migliori, cercando di cedere i giocatori che non rientrano nel progetto. Penso alle voci di cessione di Lazzari o di altri giocatori forti. Lo scopo è quello di formare una rosa di 16-17 elementi dello stesso livello alto. Questa sarebbe l’apoteosi di un club che funziona, come ha fatto l’Atalanta. I nostri modelli sono questi, si può aggiungere il Napoli o la Fiorentina. se non hai qualcuno che fa relazione con gli altri e ti rinchiudi nel tuo castello, diventa difficile fare affari. Vorrei che la Lazio fosse il prototipo della società moderna che cresce costantemente. Invece, noi, ora siamo bloccati”

