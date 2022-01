Lazio-Luiz Felipe, si lavora ancora sul rinnovo: la situazione

Priorità al mercato, al rinnovo di Sarri, ma anche ai giocatori in scadenza di contratto a giugno del 2022. La Lazio lavora a fari spenti soprattutto con Luiz Felipe. Il club spera di strappare la firma del rinnovo, lo stesso si augura Maurizio Sarri che lo considera un punto centrale della difesa. Come riporta la rassegna di Radiosei, è imminente la riunione decisiva con l’agente del calciatore. Appuntamento da dentro o fuori. Chiaro che così sono tutte da stilare le strategie di mercato: se arrivasse un’offerta importante già a gennaio, a sei mesi dalla scadenza del contratto, la Lazio dovrebbe rivedere le sue priorità per gli acquisti. E in quel caso provare a fare cassa con un calciatore in scadenza e puntare un altro difensore da regalare a Sarri. Lotito spera di strappare il sì di Luiz Felipe, prossimi giorni decisivi.