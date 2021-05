Lazio - Parma, Brunetta: "Partita difficile, ma giocheremo per la dignità"

Il Parma è già retrocesso in Serie B, ma contro la Lazio non rinuncerà a giocare. Lo ha confermato ai microfoni di Sky Sport Juan Brunetta, centrocampista della formazione di D'Aversa: "Oggi sappiamo che è una partita difficile. Noi sappiamo anche che non è stata una buona stagione, però giocheremo per la nostra dignità e oggi cercheremo di fare una buona partita".