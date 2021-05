Lazio - Parma, Immobile scrive ancora la storia: quattro stagioni con almeno venti gol

Con il gol di rapina messo a segno nel recupero contro il Parma, Ciro Immobile sale a quota 20 gol stagionali e centra un altro record con la maglia della Lazio. L'attaccante in maglia 17, infatti, è l'unico calciatore della storia biancoceleste ad aver segnato almeno 20 gol in quattro stagioni. Numeri incredibili per il bomber campano che si conferma un centravanti letale in zona gol.