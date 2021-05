Lazio - Parma, la corsa continua: gli scatti de Lalaziosiamonoi.it

Tre punti sul gong finale per continuare a sperare. Immobile prende per mano la Lazio al fotofinish dopo una gara bloccata per oltre 90 minuti. Una fiammata misto di rabbia e opportunismo che tiene ancora in vita i biancocelesti per la corsa Champions, seppur con flebili speranze legate per lo più all'aritmetica. Turnover ragionato per mister Inzaghi, al netto degli acciaccati reduci dalla sfida di Firenze e della schiera di diffidati in ottica derby tenuti in naftalina. Il risultato è comunque una Lazio a corrente alternata, volenterosa sì, ma poco brillante e lucida negli ultimi metri. Sabato sera nel derby della Capitale ci vorrà ben altra pasta, anche per dare ancora un senso al recupero contro il Torino e all'ultima di campioanto contro il Sassuolo. A seguire le immagini più significative della partita con gli scatti de Lalaziosiamonoi.it.