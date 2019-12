Lazio, Parolo: "Clima fantastico. Vediamo se riusciamo a fare un altro regalo il 22..."

Aria colma di entusiasmo e gioia, per la cena di Natale della Lazio. Ai microfoni di Lazio Style Channel è intervenuto Marco Parolo: "Aspetto il risotto, vorrei il bis (ride, ndr). Sono vestito bene? Con mia moglie abbiamo deciso di fare le renne, ogni anno mi piace inventare qualcosa. Bello essere qui tutti insieme, poi quest'anno è ancora più bello. Ora vediamo se domenica riusciamo a fare un altro bel regalo. C'è una bellissima atmosfera, è una bella serata e il clima è disteso. Così si può godere meglio delle cose, tutto è figlio anche dei risultati che si fanno. Dopo ieri l'entusiasmo è alle stelle, noi dobbiamo continuare a fare il meglio possibile. Il popolo laziale è sempre stato presente, in questa stagione giustamente è più contento. Avere questo rapporto con loro è speciale, l'aria è elettrizzante e vogliamo tenerla viva il più a lungo possibile. C'è maggior voglia di portare a casa il risultato, crederci fino alla fine trascinandosi insieme tutti quanti. Stiamo facendo più scatti per esultare al novantesimo che in campo (ride, ndr). Tutto nasce dallo spirito di gruppo che c'è, io avevo già detto in ritiro che ci saremmo divertiti. C'era un'altra intensità negli allenamenti, più voglia di confrontarsi con i compani. Stiamo mettendo tutto in campo, continuiamo con questa squadra".

