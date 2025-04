Lazio, Patric chiede un regalo alla squadra: "Ci vediamo all'Olimpico..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel giorno in cui Patric compie 32 anni, la Lazio tenta la rimonta per continuare il sogno europeo. Lo spagnolo non sarà ovviamente disponibile per la sfida di questa sera contro il Bodo/Glimt, per il ritorno dei quarti di finale di Europa League, ma col cuore sarà insieme alla squadra e al popolo laziale. E quale posto migliore per passare il compleanno se non all'Olimpico?

Sui social ha infatti ripubblicato il post di auguri a lui dedicato dalla società, accompagnandolo con una didascalia piena di grinta e affetto: "Grazie laziali. Immagino già sappiate quale sarebbe per me il regalo migliore: ci vediamo stasera all'Olimpico".

