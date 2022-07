Lazio, Patric: “Il rinnovo una scelta facile. Amo questo club!”

Patric e la Lazio hanno prolungato il loro rapporto fino al 2027, il giocatore, con un post su Instagram, esprime la sua gioia e il suo affetto…

Nella serata di ieri la Lazio ha ufficializzato il rinnovo di Patric fino al 2027. Il centrale spagnolo, a cui era scaduto il contratto lo scorso 1 Luglio, resterà in biancoceleste ancora per molto tempo. La trattativa una volta presa la decisione non è stata difficile, come anche la scelta dello spagnolo. A confermarlo ci ha pensato lo stesso giocatore che tramite un post su Instagram, celebra il prolungamento del contratto e dedica alla Lazio delle parole d'amore che non possono passare inosservate: "Si è parlato tanto in questi mesi, però per me la scelta è stata facile, io ho sempre voluto questo club, lo amo come amo i nostri fantastici tifosi. Ancora insieme! Forza Lazio!”. Parole d'affetto verso la squadra e verso la tifoseria con cui è cresciuto, parole d'affetto da parte di un giocatore che è pronto a dare tutto per convincere ancora Sarri e il popolo biancoceleste.