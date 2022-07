Lazio, Patric sta meglio: fissate le visite mediche in Paideia

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio è partita alla volta di Auronzo di Cadore. I biancocelesti hanno raggiunto nel tardo pomeriggio la Tre Cime di Lavaredo e oggi svolgeranno il primo allenamento agli ordini di mister Sarri. Tra chi ancora non è partito c'è Patric, fresco di rinnovo di contratto per i prossimi cinque anni, a causa di alcuni sintomi influenzali. Lo spagnolo ora sta bene e domani mattina sarà in Paideia per sostenere le visite mediche di rito, poi si aggregherà al resto della squadra in ritiro.