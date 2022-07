UFFICIALE - Lazio, rinnovato il contratto di Patric: il comunicato

Lo spagnolo, con contratto in scadenza il 30 giugno del 2022, ha rinnovato fino al 2027. Si aggregherà al gruppo ad Auronzo appena passerà l'influenza

Patric sarà ancora un giocatore della Lazio per i prossimi 5 anni. Il giocatore (con contratto in scadenza) è stato colpito da un'influenza e non si è sottoposto alle visite mediche in Paideia prima della partenza per Auronzo di Cadore. Si aggregherà al gruppo in ritiro appena il suo stato di salute glielo permetterà. Il rinnovo è stato appena annunciato dalla società con un comunicato ufficiale:

"La S.S. Lazio comunica di aver prolungato il contratto di lavoro del calciatore Patricio Gabarron Gil che vestirà la maglia biancoceleste per i prossimi cinque anni".

La Lazio ha celebrato il rinnovo con un post sui suoi profili social, prontamente ricondiviso dallo spagnolo: