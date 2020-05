Lazio, Patric undicesimo nella classifica dei calciatori con più presenze senza reti

Questa Lazio ha girato a meraviglia per tutta la stagione, ogni giocatore si è rivelato fondamentale nello scacchiere di Inzaghi. Anche Patric ha dato pienamente il suo contributo quando chiamato in causa. Ha trovato la sua prima rete in biancoceleste in Coppa Italia, ma è ancora alla ricerca di quella in Serie A. Sono 66 le pesenze timbrate dallo spagnolo, cifra che lo inserisce in una speciale classifica: quella dei giocatori dell'attuale campionato che hanno disputato più partite senza segnare. A guidare le gerarchie è Hysaj, con 183 presenze. Chiudono il podio Murru (147) e Santon (132).