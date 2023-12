Lazio, Paulo Sergio sul sorteggio: "Nel calcio non si sa mai..."

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

È intervenuto anche Paulo Sergio, ex giocatore della Roma, ai microfoni di TvPlay per parlare del sorteggi di Champions League. Infatti, dopo aver detto la sua sul periodo dei giallorossi, si è soffermato sulla sfida della Lazio contro il Bayern Monaco agli ottavi di finale. Secondo lui, il risultato finale non è così scontato come possa sembrare. Ecco il suo pensiero: "Bayern Monaco-Lazio in Champions? Partita importante, nel calcio non si sa mai cosa può accadere. La Lazio ha voglia di disputare una bella competizione, ma il Bayern Monaco, considerando anche l’arrivo di Kane, vuole vincere la Champions. Partita non si vince prima di giocarla”.