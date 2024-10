Lazio, Pedro in gol per due gare di seguito: da quanto non succedeva

Più invecchia e più migliora, Pedro è proprio così, come una bellissima e prestigiosa bottiglia di vino. Pedrito ha vissuto una settimana fantastica e grazie ai suoi gol ha fatto esultare i tifosi biancoclesti prima in Europa League e poi in campionato. Una rete stupenda contro il Nizza, un gol strepitoso e che ha regalato la vittoria alla Lazio sul'Empoli in Serie A.

Come riportato da Opta Pedro è andato a segno per due presenze di fila in tutte le competizioni con la maglia della Lazio per la prima volta da dicembre 2021 (vs Venezia e Genoa in quel caso), numeri che confermano l'ottimo momento dello spagnolo.