Lazio, Pedro mai espulso in 16 anni: con la Roma l’unica eccezione

Disciplina e correttezza in campo sono fondamentali per ogni calciatore, c’è chi riesce sempre a mantenere un equilibrio e chi invece si lascia sopraffare dall’istinto e dalla circostanza cedendo facilmente nel tranello della scorrettezza. Uefa.com ha stilato una classifica per decretare quali sono i calciatori più corretti della storia, tra questi è presente Pedro. L’attaccante biancoceleste in 16 anni di carriera conta solo un’espulsione risalente al periodo in cui vestiva la maglia giallorossa. La gara in questione è Roma – Sassuolo del 6 dicembre del 2020. Prima e unica espulsione dopo 351 gare di campionato in Serie A. Mai successo in Premier League e Liga. Discorso diverso per quanto riguarda le coppe, nel periodo al Chelsea fu espulso due volte tra FA Cup e Community Shield. Un comportamento esemplare dunque quello tenuto in campo dallo spagnolo.

