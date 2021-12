Capocannoniere Serie A | I bookie puntano su Immobile, ma qualcuno lo precede: le quote

Negli ultimi due turni di Serie A, la Lazio ha dovuto far fronte all'assenza del suo giocatore più pericoloso quando si tratta di andar in rete, Ciro Immobile. L'attaccante, alle prese col Covid, non ha potuto partecipare nè al match col Genoa nè a quello con Venezia. Forfait fondamentale per i biancocelestI, e per comprenderlo non ci vuole molto. Basta dare un'occhiata ai record raggiunti, alle classifiche in cui "svetta" in prima posizione. Dal suo approdo nella Capitale, il bomber ha ricevuto riconoscimenti di ogni tipo, fino ad arrivare all'irraggiungibile Scarpa d'Oro. Anche nella stagione in corso non sta mancando l'appuntamento col gol. Tredici reti collezionate in 15 presenze fanno in modo che anche lui sia tra i candidati al titolo di capocannoniere, ottenuto già due volte con la Lazio e una col Torino.

COSA DICONO I BOOKMAKER - Gli scommettitori puntano su di lui. L'ipotesi secondo cui, a fine campionato, sia Immobile a comandare la classifica dei marcatori vale 3.00 su Goldbet, 3.50 su Betclic, mentre il numero è destinato ad alzarsi se si sceglie William Hill (3.75). Ma c'è un calciatore che lo precede, per il quale la quota è ancora più bassa. Si tratta di Vlahovic della Fiorentina, andato in gol 16 volte in 19 presenze. Lo scenario che lo vede capocannoniere è in grado di pagare "solamente" due volte la posta.

