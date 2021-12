Nazionale, iniziativa benefica "canora": Immobile si esibisce con Locatelli e Donnarumma - VIDEO

Nel corso del "Concerto di Natale", andato in onda nella serata di ieri su Canale 5, la conduttrice Federica Panicucci ha mostrato un video in cui, tra gli altri, era presente Ciro Immobile. L'attaccante della Lazio era, in compagnia di Locatelli, Donnarumma e Belotti, intento a cantare un brano, "I colori del mondo". La canzone fa parte di un grande progetto missionario. Si tratta de "Il Congo è il cuore dell'Africa - aiutaci a farlo battere", per dare un futuro ai 224 studenti del Centro Professionale di Masina e ai 120 alunni della scuola materna ed elementare della Casa della Pace di Kikwit.

L'iniziativa, riporta radioitalia.it, ha lo scopo di esaltare un anno di successi sportivi e simboleggiare una ripartenza. La canzone, che vanta la firma di Mogol, è stata arrangiata e prodotta da Fio Zanotti. Ad interpretarla, oltre ai campioni della Nazionale di calcio, ci hanno pensato cantanti e musicisti come Enrico Ruggeri, Riccardo Fogli, Bugo, Moreno e Andrea Griminelli, il coro "Le Dolci Note", gli atleti medagliati delle ultime Olimpiadi, tra cui Valentina Rodini, Luigi Busà e Vito dell'Aquila.

