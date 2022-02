Lazio, Pedro: "Qui una famiglia, ho fatto tutto per aiutare la squadra". E sul recupero... - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

All'indomani del pareggio della Lazio contro il Porto, e la conseguente eliminazione della squadra dall'Europa League, è arrivato via social il messaggio di Pedro. Lo spagnolo, dato per assente fino all'ultimo per alcuni problemi fisici, ha recuperato in extremis, ritrovando il posto da titolare nel terzetto d'attacco. Su Instagram, ha scritto: "Ho provato di tutto per aiutare la squadra ad andare avanti in Europa ma non abbiamo avuto fortuna. Grazie a tutti i tifosi per il vostro supporto. Molto orgoglioso di questa squadra e di questa famiglia. Adesso cerco di recuperare bene per tornare al meglio con la squadra. Forza Lazio".

TORNA ALLA HOMEPAGE