Lazio, Pellegrini: “Coppa Italia grande traguardo, ora sotto con il mercato"

L'ex centrocampista della Sampdoria e oggi noto opinionista e telecronista, Luca Pellegrini, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3. Ecco le sue parole sulla stagione della Lazio: “Per i biancocelesti vincere la settima Coppa Italia della loro storia è statoun grande traguardo, che inoltre ha permesso alla Lazio anche di accedere direttamente ai gironi di Europa League. Ora bisognerà compiere delle valutazioni sulla rosa e scegliere chi trattenere e chi dovrà essere ceduto, acquistando elementi funzionali alla rosa ed al progetto biancoceleste”.

SULLA SERIE A: “Il campionato ha dato i sui verdetti nel bene o nel male: i valori espressi sono stati quelli che ha dichiarato il campo. Chi è andato in Europa lo ha meritato, così come chi è retrocesso. Il calcio moderno sta dimostrando che la componente principale per vincere le partite è l’intensità: se riesci ad andare ad alti livelli per tutta la gara, allora riesci a portare a casa il risultato. Se poi questo aspetto viene abbinato alla qualità, allora è veramente il massimo”.

