Lazio, Pellegrini: "Di Cagliari ho grandi ricordi. Ma quel gol di Caicedo..."

Questa sera la Lazio scenderà in campo contro il Cagliari per l'undicesima giornata di Serie A. Alle 20.45 il direttore di gara Giovanni Ayroldi porterà il fischietto alla bocca e sancirà l'inizio del match. Tra i 22 in campo - a meno di clamorose sorprese - ci sarà anche Luca Pellegrini che prenderà il posto dello squalificato Nuno Tavares. Doppio ex della sfida, nella giornata di ieri è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per presentare la partita e, tra i vari argomenti trattati ha parlato anche del suo passato in Sardegna e della celebre sconfitta contro la Lazio, arrivata al 98' con il gol di Felipe Caicedo:

"Di Cagliari ho un ricordo fantastico, la prima esperienza da grande, lontano da casa, sono arrivato in un momento non positivo eravamo terzultimo ma ci riuscimmo a salvare, il secondo anno a novembre eravamo quarti in campionato, ma più che le prestazioni ricordo la gente. Il calcio finisce, credo che restino i rapporti con le persone e le emozioni che ti dà, Cagliari è la mia seconda casa. Il gol di Caicedo? Da quel momento siamo andati a picco (ride,ndr) la nostra stagione l'avevamo fatta".