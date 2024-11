Lazio, Pellegrini euforico: il post pubblicato sui social - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Alcuni giorni di meritato riposo per i calciatori della Lazio che non sono partiti per la Nazionale. Sono undici i biancocelesti che hanno lasciato la Capitale per rispettare i diversi impegni ma, tra chi è rimasto a Roma, ed è pronto a tornare a lavorare c'è Luca Pellegrini.

Anche per lui questa stagione sta riservando solo cose positive e il suo stato d'animo si ben comprende dal post pubblicato sui social: "Mi sto divertendo!". Questa la didascalia messa dal calciatore a corredo di alcuni scatti accompagnati dalla canzone dei Queen "Don't Stop Me Now".