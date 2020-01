Lazio, per Delio Rossi domani derby e compleanno: "Ci ho sempre messo passione"

Derby e compleanno. Quella di domani sarà una giornata doppiamente particolare per Delio Rossi, ex allenatore della Lazio che compirà 60 anni. Un segno del destino per chi di derby ne ha vinti tanti? Chissà, e chissà quale desiderio esprimerà il mister dopo aver soffiato sulle candeline della propria torta. Probabilmente anche di ritrovare una panchina dopo l'ultima esperienza vissuta con il Palermo nel finale della passata stagione: "Ho sempre cercato di fare questo mestiere" - ha detto Rossi all'agenzia italpress.it - "Immedesimandomi nei tifosi e vivendolo con passione e trasparenza: gli altri allenatori sono piu' bravi, io non sono mai riuscito a portare una maschera. Se tornerò ad allenare? So fare solo questo, non posso riciclarmi in altra maniera. Ho dedicato la mia vita al calcio. C'e' qualche situazione in ballo: vedremo se si presenterà l'occasione per dimostrare ancora le mie capacità".

ROMA - LAZIO, LA CONFERENZA STAMPA DI SIMONE INZAGHI

ROMA - LAZIO, LA NOSTRA ESCLUSIVA CON GUIDO DE ANGELIS

TORNA ALLA HOMEPAGE