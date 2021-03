Lazio, pericolo diffidati: ecco tutti i calciatori a rischio squalifica

LAZIO UDINESE DIFFIDATI - Dopo l'eliminazione dalla Champions League, la Lazio di Simone Inzaghi ricomincia la rincorsa al quarto posto. Per recuperare la distanza dalle squadre che la precedono i biancocelesti non possono più commettere errori. Prima della sosta per le nazionali, le aquile devono sbrigare la pratica Udinese. Un match insidioso visto che i friulani già all'andata hanno sorpreso Immobile e compagni. Nessun aspetto va sottovalutato a cominciare dai diffidati. In casa Lazio, infatti, sono tre i calciatori che al prossimo giallo salteranno una partita. Acerbi, Caicedo e Fares sono in diffida e dovranno fare attenzione per non saltareil prossimo match con lo Spezia. Anche i liguri hanno tre giocatori nell'elenco dei possibili assenti e si tratta di Ferrer, Gyasi, Ricci.