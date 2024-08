Lazio, Petrucci (Sky): "Ecco le ultime su Folorunsho e non solo..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto in collegamento a Radio Laziale, il giornalista di SkySport Matteo Petrucci ha fatto il punto della situazione sulla Lazio e sulle ultime notizie di mercato in entrata e in uscita. Di seguito le sue dichiarazioni.

"La Lazio? Mi premeva cercare di capire dalla prima partita l'atteggiamento, la risposta del gruppo. Ho la sensazione che la squadra segua l'allenatore, ed è un aspetto non secondario. L'anno scorso per esempio è mancato, sia con Sarri che con Tudor anche se per motivi diversi. Baroni sembra si sia preso già una sorta di credibilità all'interno del gruppo, e questa è una buona partenza. Sulla scelta dell'allenatore poi nell'era Lotito io non ricordo tanti errori, soprattutto gli ultimi. Forse su Tudor possiamo discutere, ma bene o male le scelte hanno sempre premiato. Baroni non è l'allenatore da impatto mediatico, però ha dimostrato di essere un ottimo tecnico. Lo dicono proprio i suoi colleghi: tutti ne hanno sempre parlato bene. Adesso a sessant'anni ha la sua grande occasione. Dal punto di vista umano poi Baroni ha sempre fatto bene ed è una garanzia. Questa squadra può far bene, anche se ora ovviamente non so dirvi le ambizioni della Lazio o dove arriverà".

"Mercato? Tutto quello che si muoverà in entrata, si muoverà nelle ultime 48/72 ore. Non ci sono novità su Folorunsho. La Lazio sta aspettando che il Napoli abbassi un po' il prezzo, sapendo che il giocatore non rientra nel progetto di Conte. È un giocatore che piace, ma non ci sono stati contatti nelle ultime ore. Non dovrebbero esserci problemi sulla formula: prestito con obbligo di riscatto, vediamo se per uno o due anni. La Lazio vorrebbe un prestito biennale. Non escludo però che la Lazio possa poi virare su un altro obiettivo. Non alternativo, ma un altro ruolo: il regista. A Baroni non dispiacerebbe avere un playmaker in più, per questo la società si sta guardando intorno".

"Sorprese? È scontato dire Dele-Bashiru, perché è quello che conosciamo di meno rispetto agli altri. La sua prestazione è stata una sorpresa per me viste le sue prime uscite in amichevole. L'altro è Castellanos: è un giocatore diverso, molto più leggero, convinto e consapevole. La sua gara contro il Venezia ha confermato tutto quello che si era visto quest'estate. Le uscite? Fares è ufficiale il suo trasferimento in Grecia. Akpa Akpro potrebbe tornare al Monza, ma c'è anche l'Empoli su di lui. È il 'meno difficile' da piazzare diciamo, negli ultimi giorni troverà sicuramente una sistemazione perché ha sempre avuto mercato. Su Basic non ci sono novità, come per Hysaj. So che per il croato ci sono stati dei sondaggi i Turchia. Sulle liste bisognerà fare delle valutazioni".

"Io terrei un occhio anche su alcuni 'non esuberi' come Isaksen, la cui situazione andrà monitorata. Cataldi? Lui è sul mercato. È un giocatore che la Lazio cederebbe, se dovessero arrivare offerte verrebbero prese in considerazione. Al momento però, al netto di alcune chiacchierate, non c'è nulla di concreto. Io non rinuncerei a un giocatore come Cataldi, vista anche la necessità di Baroni di un regista di cui vi ho parlato. Abbiamo capito che nelle gerarchie del tecnico è indietro, dopo Rovella e Vecino. Io non credo però che partirà, mi sorprenderebbe vederlo lontano da Roma a settembre".

"Romagnoli? Vediamo se cambierà qualcosa sul fronte dell'adeguamento del suo contratto. Ci sono stati dei momenti di tensione, l'anno scorso soprattutto ne sono successe tante. I suoi problemi erano con la società per motivi legati al suo contratto. È ovvio che in questa fase di mercato i rinnovi passano in secondo piano e se ne parla a partire da settembre, però credo sia in agenda. Io non so se c'era una promessa con la proprietà, però delle tensioni legate al rinnovo ci sono state. Al momento la situazione è tranquilla, a livello di rapporti. Mandas? Secondo me è un lusso, e il lusso è sempre eccessivo. Avere due portieri titolari forse lo è. A livello di cronaca dico che, se dovesse arrivare un'offerta superiore ai 20 milioni allora la Lazio accetterebbe. Per ora non è arrivata. Delle offerte ci sono state, ma sono state considerate basse. Fa bene comunque la Lazio a non svendere i propri giocatori".