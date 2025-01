Lazio, Piscedda attacca Paredes: "È un provocatore, ricordiamocelo!"

TUTTOmercatoWEB.com

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, l'ex calciatore biancoceleste Massimo Piscedda si è espresso sul derby della Capitale perso dalla Lazio contro la Roma. In particolare si è soffermato sul comportamento non sempre corretto in campo di Leandro Paredes, che i giocatori di Baroni devono tenere bene a mente in vista della gara di ritorno. Ecco cosa ha detto: "Paredes è un provocatore e qualcuno al ritorno se lo dovrebbe ricordare. Ma queste cose poi si fanno nel tunnel, non in campo. Le partite devi sempre prepararle in base all'avversario. Non è il gioco che fa la differenza, ma i giocatori. La Lazio ieri è stata nei primi 20 minuti un po' troppo disattenta, soprattutto nei gol presi. La Roma ha tutti palleggiatori e se non li contrasti bene vai in difficoltà"