Lazio, Piscedda: "Baroni ha un vantaggio. Sul turnover in Europa..."

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Massimo Piscedda ha detto la sua riguardo l’imminente esordio in Europa League della formazione biancoceleste e non solo. Ecco le sue parole: “Credo che in vista di questo esordio sia giusto dare spazio ai giocatori che sono più in forma. Cambiare qualcosina ci sta ma non sono un grande amante delle rivoluzioni totali di formazione. Baroni quest’anno ha un grande vantaggio che consiste nella possibilità di poter contare su una rosa estremamente livellata. Infatti anche cambiando molte pedine, il valore tecnico della squadra tende a rimanere costante e questo per un allenatore è importantissimo; ha diverse soluzioni che possono essere sfruttate dall’inizio o a gara in corso. Penso anche che la corsa e il dinamismo della Lazio si sposino molto bene con la struttura di questa nuova Europa League. La nuova formula, che non prevede l’arretramento delle squadre eliminate dalla Champions, dà a compagini come Lazio e Roma una possibilità non da poco. Se fossi in Baroni mi riterrei estremamente fortunato di avere questa chance. Le favorite per la vincita dell’Europa League, restano a mio avviso le squadre più abituate a giocare questa competizione, ma la Lazio può e deve dire la sua”.