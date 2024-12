Lazio, Piscedda: "Con l'Inter non è una sconfitta irrimediabile. A Lecce..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Massimo Piscedda è tornato ad analizzare la sconfitta rimediata contro l'Inter, proiettandosi anche sul prossimo incontro, che vedrà gli uomini di Baroni impegnati al Via del Mare contro il Lecce. Ecco le sue parole: Il rigore ha aperto la strada all’Inter, dopo quell’episodio i nerazzurri hanno gestito la partita come volevano, da quel momento hanno iniziato un po’ a scherzare con la Lazio. Detto questo, tutto si supera, non è una sconfitta irrimediabile. Questo risultato paradossalmente è così roboante da non portare troppi strascichi, perché è un incidente di percorso, un fulmine a ciel sereno. Mentalmente ti devi riprendere, però onestamente anche da calciatore cercavo subito di dimenticare. I ragazzi devono ricaricarsi per la partita di Lecce, perché quella è una squadra che puoi battere. Bisogna stare attenti ma la Lazio ha tutte le carte in regola per strappare i 3 punti".