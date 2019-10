Lazio, Piscedda: "Gol presi per disattenzione. Qualificazione possibile"

Niente da fare per la Lazio, che dopo una buona prestazione perde con il Celtic. Ai microfoni di Radiosei ha detto la sua Piscedda: "Il primo gol del Celtic è frutto di una lettura difensiva sbagliata: la Lazio si schiaccia nella sua area e nessuno si stacca dalla linea. E' un errore che faceva anche il Napoli di Sarri, concettuale, in quel caso c'è bisogno dell'istinto dei centrali che devono spezzare la linea ad accorciare sull'attaccante. Sul secondo, palese disattenzione in marcatura che permette al francese Jullien di staccare da solo. Mi aspetto di più da giocatori come Milinkovic, devono rispondere per il contratto (pesante) che hanno, essere decisivi in questo tipo di partite. La Lazio può comunque recuperare e qualificarsi, servirà un percorso netto nel girone di ritorno”.

