Lazio, Piscedda: "I giocatori dovrebbero pagare di tasca loro i biglietti ai tifosi"

TUTTOmercatoWEB.com

Continua a far discutere la situazione biglietti in casa Lazio per la partita contro il Milan. Infatti, proprio per l'occasione, gli Ultras Lazio e molti tifosi hanno messo in scena una vera e propria protesta annunciando la loro assenza a causa dei prezzi dei biglietti. Sulla questione è intervenuto anche il patron Claudio Lotito alle cui parole fanno eco quelle di Massimo Piscedda. L'ex biancoceleste in particolare ha dichiarato ai microfoni di Radiosei: “Lancio una provocazione: visto il costo dei biglietti sarebbe bello se i giocatori pagassero di tasca loro per permettere ai tifosi di essere presenti nella gara con il Milan. Pesano meno 10mila euro per i calciatori che 40 per uno spettatore qualsiasi”.

PROBLEMI TATTICI - “La Lazio deve migliorare sui calci d’angolo avversari. Il portiere è impiantato sulla linea perché ci sono ben 7 difensori nell’area piccola. Per me è troppo. Bisogna marcare a uomo non a zona. Patric? Svolge il compito per come glielo chiede Sarri. A me piace come terzino perché dentro l’area ogni tanto si distrae e non ha esperienza e conoscenza del ruolo di centrale".