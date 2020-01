Lazio, Piscedda: "Il derby si vince coi nervi, non con la tecnica. Come Di Canio..." - VD

C'è anche Massimo Piscedda tra gli ex calciatori accorsi alla presentazione del libro di Franco Recanatesi 'I derby della gloria'. Nella settimana della stracittadina, l'ex difensore della Lazio ha analizzato ai nostri microfoni il momento delle due squadre: “In questo momento la Lazio sta meglio della Roma, soprattutto mentalmente. Sembra che sia la favorita, anche se poi nei derby le favorite ci rimettono sempre. Sono sullo stesso piano, da una partita così può uscire qualsiasi cosa, si gioca più sui nervi che sulla tecnica. Coppa Italia? Essere eliminati dispiace sempre, ma la Coppa Italia ormai non ha più senso vincerla. Il massimo l’ha raggiunto nel 2013, mi concentrerei più sui primi quattro posti del campionato, che è sicuramente meglio rispetto a giocare la Coppa Italia”.

MERCATO - “Quando si parla di rinforzi bisogna per forza fare delle comparazione e dire dei nomi. È chiaro che se venissero Mandzukic o Mertens andrebbe benissimo, perché sono giocatori che ti danno qualcosa in più in virtù di quello che a giugno dovrebbe essere. Se invece devi andare a prendere calciatori che ti danno poco, allora è meglio che non vengano”.

PRONOSTICO - “La vedo nei primi quattro posti, se lo merita. Sta facendo un campionato a livello mentale diverso rispetto allo scorso anno. I calciatori di maggior qualità stanno avendo la giusta continuità. Credo che si stia incastrando tutto nel modo migliore. Non mi sembra ci siano quei cali di concentrazione che invece avevano caratterizzato le scorse stagioni. Derby più bello? Io giocai quello con Di Canio nel 1989, non eravamo favoriti visti infortunati e squalificati, ma proprio anche per quel motivo vincemmo la partita”.