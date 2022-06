Lazio, Piscedda: "Sarri ha chiesto Romagnoli, la dirigenza non può farselo scappare"

Fonte: Radiosei

Dopo aver ufficializzato il rinnovo di Maurizio Sarri, la Lazio deve iniziare a piazzare i primi colpi per la prossima stagione. Tanti nomi circolano in orbita biancoceleste, soprattutto per il reparto arrestrato, ma ancora nessuna trattativa è stata definita. Massimo Piscedda, ai microfoni di Radiosei, ha detto la sua: “Se davvero Sarri ha chiesto espressamente Romagnoli non credo che la Lazio se lo faccia scappare. Se questo arrivo dipendesse dalla cessione di Acerbi, invece, non sono così convinto che sia un’operazione semplice. Non credo che possa interessare le big del nostro calcio anche per questioni d’età”.

NAZIONALE - “Secondo me i talenti in Italia ci sono, basta fargli fare esperienza. E' un momento di ricambio, va accettato e bisogna lavorare per il prossimo europeo ed il prossimo mondiale. Mancini è ancora il CT ideale per questo, poi dipende da quello che ha intenzione di fare lui”.