Lazio, Podavini ricorda Wilson: "Ti ho visto piangere sotto la Nord" - VIDEO

La sua scomparsa ha scosso tutti. Pino Wilson ha lasciato un immenso vuoto nel mondo Lazio, e la gente e tutti coloro che lo amavano ancora non si capacitano della tragica scomparsa. L'ex capitano della Lazio che alzò al cielo lo scudetto del 1974 al comando della banda Maestrelli è e rimarrà per sempre nella storia biancoceleste, dai suoi contributi in campo ma come anche la figura che ricopriva anche nel sociale. Tra coloro che hanno voluto dargli l'ultimo saluto è anche l'ex Lazio Gabriele Podavini che attraverso un video ha espresso il proprio cordoglio in occasione della morte di Pino Wilson: "Ciao Pino, io di te ho un ricordo bellissimo, in occasione della festa che hai organizzato all'Olimpico 'Di padre in figlio'. Lì quel giorno c'erano 65.000 tifosi biancocelesti e tu sotto la Nord, che scandiva il tuo nome, ti ho visto piangere come un ragazzino. Mi hai commosso, ora che hai raggiunto il maestro (Maestrelli), Giorgio Chinaglia, Giuliano Fiorini e tutti gli altri nel paradiso degli eroi biancocelesti, continuerai a giocare con loro. Buon viaggio grande capitano della nostra Lazio, Gabriele Podavini".