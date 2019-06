Lazio, Poli: "Alla squadra serve un centravanti di qualità". E su Immobile...

Col calciomercato alle porte, alla Lazio continuano a essere accostati molti nomi interessanti. Ma chi potrebbe fare davvero la differenza nella squadra di Inzaghi? Sui possibili acquisti biancocelesti ha detto la sua l'ex Fabio Poli. Ecco le sue parole ai microfoni di Lazio Style Radio: "La permanenza di Inzaghi è stato il primo grande acquisto della Lazio. Il club dovrà fare molto per riportare la squadra nelle parti alte della classifica. Bisogna capire, intanto, chi andrà via e in base a quello formulare una strategia. Secondo me la Lazio ha bisogno di un centravanti di qualità, davvero forte. Poi penso che sarebbe utile anche un centrale di spessore e, se Inzaghi procederà ancora col 3-5-2, degli esterni particolarmente offensivi. Inzaghi sicuramente ha capito che dovrà cercare di cambiare e trovare delle altre soluzioni per questa squadra. Nella prossima stagione non potrà riproporre sempre il solito gioco".

MIGLIORIE - "Quest'anno sono mancati i gol di Immobile, Milinkovic e Luis Alberto. Credo, però, che nel campionato italiano la cosa più importante sia non prendere gol. Per quanto riguarda il reparto avanzato, non basta un buon attaccante a fare gol. Serve anche chi gli permetta di farlo".

IMMOBILE - "Penso che il gioco che Mancini ha pensato per la Nazionale non sia adattissimo a Immobile. Ciro è quel tipo di attaccante che ha bisogno di adattarsi alla squadra, deve trovare qualcosa dentro di sé. E' normale che ci si aspetti tanto da lui, perché ha abituato il suo pubblico a tanti gol".

MERCATO - "Preferisco gli italiani per un interesse del nostro calcio. Biraschi e Lazzari non sono male, ma non credo che possano fare una grande differenza. O almeno non quella di cui la Lazio ha bisogno per fare il salto di qualità".

