Lazio, Poli: “Inzaghi cambierà qualcosa. Robben? Bisogna capire come sta"

Ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 è intervenuto Fabio Poli, ex attaccante biancoceleste, che ha commentato il mercato della società, partendo dai possibili nuovi scenari della prossima stagione: “In base a quello che sarà il mercato, si deciderà il futuro tattico della squadra. Sicuramente Inzaghi presenterà qualcosa di nuovo la prossima stagione, come accade ogni anno. Suggestione Robben? Il nome è fantastico, anche se l’età può essere un problema, anche perché non sappiamo come sta fisicamente. Certo vederlo all’Olimpico con la maglia della Lazio sarebbe bellissimo”.

NAZIONALE: “Penso che Mancini non si possa discutere per le scelte che fa. Su Immobile può aver inciso il percorso non brillante in Nazionale, ma l’attaccante della Lazio deve pensare a far bene, senza farsi influenzare dalle scelte del ct. L’Italia in ogni caso sta crescendo, vedo giovani interessanti. Penso che stiamo ancora un po’ indietro rispetto ad altri paesi ma stiamo facendo dei passi in avanti”.

Stadio Roma: tutto da rifare

La Roma ufficializza il nuovo allenatore

TORNA ALLA HOMEPAGE