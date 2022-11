Lazio, Ponciroli: "Romero un talento. Contro la Juve una gara combattuta"

Una vittoria importantissima quella di ieri per la Lazio contro il Monza maturata grazie alla rete del baby Romero. Un successo che proietta i baincocelesti al secondo posto in classifica in vista del match di domenica contro la Juventus. Questa la disamina di Fabrizio Ponciroli ai microfoni di TMW Radio: "La vittoria di ieri è stata bella per aver visto Romero andare in rete. Questo ragazzo ha davvero molto talento e ha un futuro roseo, però la società deve pensare a blindarlo. Per il resto è la solita Lazio, che quando gira va tutto bene, quando non gira si affida ai singoli. Mi aspetto una partita combattuta questo fine settimana tra bianconeri e biancocelesti, e vedo più solida la squadra di Allegri".