Lazio, possesso palla, tocchi e chilometri percorsi: cosa cambierà da Inzaghi a Sarri

La Lazio si prepara alla rivoluzione. Dopo cinque anni importanti e di crescita con Simone Inzaghi, la società biancoceleste ha optato per il grande salto. In panchina è arrivato Maurizio Sarri, sostenitore del bel gioco è reduce da uno scudetto e un'Europa League vinti. Nel corso del ritiro di Auronzo di Cadore, il Comandante ha già messo in chiaro quali sono le sue idee di gioco inculcandole nella testa dei suoi giocatori. Dominio del gioco, tanto pressing e costruzione dal basso sono solo tre dei marchi di fabbrica del mister toscano d'adozione.

EMPOLI, NAPOLI, CHELSEA E JUVENTUS: I NUMERI DI SARRI - Per capire come e dove cambierà la Lazio, è necessario analizzare i numeri del nuovo mister. Come riportato da un'attenta analisi a cura di Lazialità, tra il 2015 e il 2018, quando Sarri sedeva sulla panchina del Napoli, la squadra partenopea ha corso sempre meno rispetto a quella di Inzaghi che, lo scorso anno, è stata la prima per chilometri percorsi, ben 112,5 di media a partita. L'attuale tecnico dell'Inter è sempre finito sul podio del campionato italiano in quanto a chilometri percorsi. Con Sarri si corre leggermente meno e soprattutto in modo diverso. Le sue squadre hanno fatto del possesso palla il loro punto di forza. In Serie A, la neo promossa Empoli è stata l'ottava squadra per possesso palla. Numeri incredibili per un club che veniva da tanti anni di serie inferiori. Con il Napoli, il Comandante è stato sempre il primo per possesso palla in campionato superando sempre il 63%. Il numero che però fa più impressione su quella squadra è quello sui tocchi del pallone. Nel 2017/18 gli azzurri chiusero a 31400, incredibile se pensiamo che la media de campionato è di 18000. Anche con il Chelsea, il mister ha riproposto le sue ideologie. Nell'unica stagione a Londra ha collezionato più 30000 tocchi del pallone. Solo leggende Guardiola e Klopp ci sono riusciti. Con i Blues ha sempre chiuso con il possesso palla a favore (più del 65%) tranne in quattro occasioni: con Liverpool e Manchester City andata e ritorno. In Europa League ha stabilito il record di tocchi del pallone, ben 11400 in tutta la competizione. La Lazio cambierà dunque molto nel dominio del gioco. Nella sua ultima stagione in Italia, con la Juventus, Sarri ha perso solo tre volte il possesso palla in campionato: due volte con il Napoli e una con la Roma. Nello stesso anno, la squadra di Inzaghi lo ha perso ben 17 volte su 38 gare.