Lazio Primavera, il fallimento accende una spia: Lotito diviso a metà tra…

A Brescia si sono infranti i sogni della Lazio Primavera che, anche quest’anno, ha detto addio alla promozione. I ragazzi di Calori avevano iniziato il torneo col piede giusto, riaccendendo una speranza e illudendo che forse questa sarebbe stata la stagione giusta per compiere il salto di qualità e tornare in auge. Riscattando gli insuccessi degli anni precedenti. Per buona parte del campionato le baby aquile hanno dominato e protetto la vetta della classifica, per poi arenarsi e perdersi nelle ultime sfide. Un fallimento per tutta la squadra e per la società, c’è qualcosa che non va e forse bisogna rivedere alcuni aspetti a partire dalla gestione. Un campanello dall’arme per Claudio Lotito che lo pone davanti a una scelta: Igli Tare o Mauro Bianchessi?

BIANCHESSI - Direttore del settore giovanile biancoceleste: dall’Under 18 alle categorie dei più piccini. La sua esperienza trentennale nel settore gli ha permesso, nel corso degli anni, di raccogliere i frutti del suo lavoro. La determinazione, la cura e l’efficienza del suo operato sono note a tutti. Non a caso, prendendo in esame la stagione corrente, tutte le categorie a lui affidate occupano le prime posizioni in classifica nei rispettivi gironi dei tornei. Arrivando così nelle fasi finali di ciascuno di questi. Mauro Bianchessi è un pezzo pregiato della Lazio. Potrebbe invertire la rotta e prendere in mano le redini dell'intero settore giovanile includendo la Primavera, che dovrebbe costituire la fucina dei futuri campioni. A lui il presidente aveva dato la sua parola, in caso di flop gli avrebbe affidato la gestione di questa

TARE – Il direttore sportivo è il braccio destro del patron biancoceleste. Da più di dieci anni ormai è il suo uomo di fiducia. È lui che si occupa della gestione delle due categorie superiori. La Primavera però sotto la sua direzione, negli ultimi anni, non ha dato i risultati sperati e non solo a livello di programmazione. Il mancato raggiungimento della promozione in questa stagione è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Più di un dubbio si è sollevato nella mente di Lotito che ora dovrà prendere una decisione: mantenere fede alla promessa fatta precedentemente o perseverare?