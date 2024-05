Lazio Primavera, tutto pronto per i play-off scudetto: dove seguire il match

Terminata la regular season, è il momento per la Lazio Primavera di concentrarsi sui play off-scudetto. I biancocelesti, qualificati terzi in classifica dietro l'Inter capolista e la Roma seconda, sono attesi al Viola Park per l'ultimo atto di una stagione grandiosa. Come da regolamento che ne delinea gli incroci, la squadra di Sanderra incontrerà la squadra arrivata sesta in classifica, cioè il Milan. Il match è in programma per sabato 25 maggio, alle ore 18.30.

Da ricordare che tutte le gare sono secche, perciò non ci sarà la doppia sfida andata e ritorno. Inoltre, nel caso in cui i biancocelesti dovessero terminare in parità i 90 minuti contro il Milan, passerebbero di diritto alla fase successiva, poiché arrivati in una posizione superiore in classifica rispetto ai rossoneri.

Il match sarà visibile attraverso la piattaforma ufficiale S.S.Lazio e attraverso il nostro live scritto su Lalaziosiamonoi.it.