Lazio, problema muscolare per un calciatore biancoceleste: ecco di chi si tratta

Stefan Radu è senza dubbio una figura fondamentale all'interno dello spogliatoio e dell'ambiente laziale. Una carriera intera passata con l'aquila sul petto, amato dai tifosi e dai compagni di squadra che lo considerano come un fratello maggiore e un "boss". Seppur Sarri non lo ha ancora utilizzato in questa stagione, il romeno resta una delle personalità più importanti e una valida alternativa per far rifiatare i titolari. Secondo quanto riporta il sito Sololalazio.it, Radu sarebbe però alle prese con un problema al flessore, fastidio che non gli permetterà di essere a disposizione del mister, per ora non è chiaro per quanto tempo.

Pubblicato il 26-01