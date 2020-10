Lazio, prosegue l'isolamento di Leiva e Luiz Felipe: i due si allenano insieme - VD

Prosegue l'isolamento per Lucas Leiva e Luiz Felipe. I due stanno trascorrendo questi giorni insieme e non sembrano esser rimasti con le mani in mano. Su Instagram, infatti, l'ex Liverpool ha pupplicato un video che lo ritrae insieme all'amico e compagno di squadra. Entrambi sono intenti a correre nel giardino di casa. In attesa di mettere alle spalle giorni difficili, i due non hanno alcuna intenzione di perdere tempo.

