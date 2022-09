Lazio, protagonista in Europa: domina la “Team of the Week” - FOTO

Ottimo esordio quello della Lazio in Europa League. I biancocelesti hanno dominato in campo senza lasciare scampo al Feyenoord che si è arreso, rendendo vani i tentativi di Gimenez di riaprire la gara. Quattro i gol segnati agli olandesi grazie ai quali le aquile hanno conquistato i primi tre punti e la vetta nel girone. Tutti protagonisti gli uomini di Sarri, sia chi è stato schierato sin dal 1’ sia chi è subentrato poi. Ciascuno di loro ha dato il proprio contributo, ma c’è qualcuno che si è distinto. È il caso di Luis Alberto, Matias Vecino e Mattia Zaccagni, tra gol e giocate si sono guadagnati un posto nella “Team of the Week” della competizione. Di seguito la formazione completa

| Team of the Week



Our highest-rated XI from yesterday's UEFA Europa League action is here!



Lazio lead the way this time, as they're the only side with three players featured in our team and their star midfielder Luis Alberto is our Player of the Week. #UEL pic.twitter.com/mSoPLU4t9W