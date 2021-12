Lazio, Protti: “Immobile? È una garanzia quanto a gol. Nella Lazio…”

Ai microfoni di TMW è intervenuto Igor Protti per analizzare questa prima parte di stagione. Tra i vari temi affrontati l’ex attaccante ha espresso il proprio parere sugli attaccanti che lo hanno colpito di più, tra questi c’è anche Ciro Immobile. Queste le sue parole in merito: “Vlahovic, Scamacca e Dzeko che sta facendo bene all'Inter e non era scontato visto che doveva prendere il posto di Lukaku. Non ho citato Immobile ma Ciro in quanto a gol è sempre una garanzia, a parte qualche difficoltà in Nazionale. Nella Lazio è una macchina da gol. E aggiungo Osimhen, giocatore che ha dimsotrato di essere fondamentale per il Napoli"

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Lazio, ultimo giorno di vacanza sulla neve per la famiglia Cataldi - FOTO

Torino, un giocatore e un membro dello staff positivi al Covid: il comunicato