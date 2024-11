Lazio, Provedel a LSC: "Lo spirito è stato encomiabile, il merito è..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ivan Provedel, intervenuto nel post partita di Monza - Lazio ai microfoni ufficiali del club, ha commentato così la vittoria: "L’1 a 0 da portiere è top, bellissimo. Se poi diventa 2 a 0 sto più tranquillo, ma è un grande risultato arrivato dopo tante partite. Lo spirito di tutti è stato encomiabile, sono contento dei miei compagni per questa vittoria. Io credo che il merito sia quello di sentirci tutti sullo stesso piano e seguire al massimo quello che dice il mister, chi gioca è pronto e dà tutto sapendo che chi subentra farà lo stesso. Questo ci permette di andare veloce. È una vittoria importante perché era una gara che si stava riempendo di alibi: tante partite in pochi giorni, la stanchezza. Cose che non ci dovevano toccare e che potevano fermarci. Sono veramente contento che siamo riusciti a portarla a casa”.

“Io penso che la cosa più importante sia l’equilibrio e che noi, come crescita, non dobbiamo pensare al risultato ma a come arrivarci. Se fai così, quando ci sono partite chiuse su un pareggio, quello spirito ti porta a cercare la vittoria perché tu pensi solo a dare il massimo. Penso sia l’unico modo per trovare la vittoria”.

