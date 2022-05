Lazio, quale sarebbe la rosa dei biancocelesti ad oggi

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

La stagione si è appena conclusa e in attesa di capire cosa porterà il calciomercato estivo, in casa Lazio è tempo di fare i conti con il materiale a disposizione.

PARTENTI SICURI E PROBABILI – Diversi elementi erano in scadenza di contratto (all'interno del link il dettaglio per ogni singolo giocatore attualmente in rosa) tra cui Lucas Leiva, Luiz Felipe e Strakosha che hanno già annunciato il loro futuro lontano dalla Capitale. Differenti le condizioni di Radu e Patric, che potrebbero rinnovare e proseguire l’avventura all’ombra del Colosseo.

RITORNI DAI PRESITI – Nel corso di mercato di gennaio la Lazio era riuscita a liberarsi da tutti gli esuberi, ma alcuni di questi potrebbero far ritorno alla base. Se per Vavro sembrano esserci tutte le condizioni per il suo passaggio definitivo al Copenaghen, più incerta è la situazione di Muriqi, Jony, Escalante, Durmisi, Alessandro Rossi, Adekanye e Fares, Djavan Anderson, Kiyine e alcuni giovani. Trovare una collazione per questi calciatori è un passaggio obbligatorio per la Lazio per evitare di ritrovarsi elementi non funzionali al progetto.

ROSA ATTUALE – Quindi ad oggi Sarri avrebbe a disposizione per il ritiro di Auronzo Reina e Adamonis in porta, Lazzari, Marusic, Hysaj, Acerbi e Kamenovic in difesa, Cataldi, Basic, Luis Alberto, Milinkovic-Savic e Akpa-Apro a centrocampo, Zaccagni, Felipe Anderson, Pedro, Luka Romero, Raul Moro e Immobile in avanti. Su Cabral sono invece in corso delle riflessioni. Il suo riscatto non appare più così improbabile. Il quadro generale però testimonia la necessità di nuovi innesti, sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo.