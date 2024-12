Lazio, quanti applausi per Hysaj: i messaggi dei compagni - FOTO

Noslin e Hysaj sono gli uomini di Lazio - Napoli, valida per gli ottavi di Coppa Italia. Il primo per la tripletta che ha portato alla vittoria, il secondo per la super prestazione messa in campo. Una dimostrazione non di poco conto da parte del terzino che, nonostante sia finito ai margini del progetto fuori dalle liste di campionato e Europa, nel momento in cui è stato chiamato in causa non si è tirato indietro. Lavoro e sacrificio, come sottolineato da Baroni nelle interviste post gara, non mancano mai in allenamento e lo hanno reso una risorsa preziosa nel momento del bisogno.

All'indomani della sfida, il terzino ha tenuto a ringraziare tutti per gli applausi e i complimenti ricevuti. Uno scambio d'affetto che è proseguito con i commenti sotto il suo ultimo post. Da Pedro a Zaccagni, passando per Gila, Castrovilli e Patric. Cuori e emoticon delle mani che applaudono.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE