Lazio, quanto ti manca Nuno Tavares: i numeri senza il portoghese

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Non è iniziato nl migliore dei modi il mese di dicembre della Lazio. Dopo la sconfitta per 3-1 a Parma, i biancocelesti sono chiamati ad affrontare un tour de force impegnativo, anche con diverse defezioni. Si riparte questa sera contro il Napoli per gli ottavi di Coppa Italia, mentre domenica si rigiocherà contro il uomini di Conte nella quindicesima giornata della Serie A. Qualche giocatore infortunato in meno farebbe comodo a Baroni, Nuno Tavares su tutti. Infatti, il terzino ex Arsenal è stata una delle note più liete di questo inizio stagione e da quando è fermo ai box la Lazio sembra faticare di più. Come riporta il Corriere della Sera, i biancocelesti nelle ultime 3 gare contro Bologna, Ludogorets e Parma hanno realizzato solo 4 reti, per una media di 1,3 a incontro. Un dato inferiore rispetto a quando il portoghese cavalcava la fascia mancina: nelle partite in cui è sceso in campo, i biancocelesti hanno realizzato in totale 21 reti in 10 incontri. Con la media che è quindi calata di 0,8, numeri importanti che spiegano quanto Tavares sia importante per la fase offensiva della Lazio. Non manca molto al suo rientro, ma in sua assenza Baroni dovrà trovare soluzioni che sopperiscano al suo apporto. La forza della Lazio è il gruppo, non è sicuramente Tavares-dipendente, ma certo è che la sua assenza si sente.