Lazio, quinta vittoria consecutiva in trasferta: è la striscia più lunga in Europa

Una trasferta da brividi, in pieno stile Lazio. Quest'anno i biancocelesti hanno deciso di mettere a dura prova i propri tifosi, risolvendo all'ultimo istante le partite. A Brescia, Immobile ha mandato in estasi tutte le anime laziali presenti al Rigamonti, più tutte quelle assiepate davanti alla tv per seguire il match. L'armata di Inzaghi è inarrestabile, anche quando si allontana da casa: è infatti la quinta vittoria esterna consecutiva. Come riporta Lazio Page, è la striscia più lunga d'Europa. Il Liverpool insegue la Lazio a quota 4, terzo il Psg a 3. Insomma, che sia a Roma o altrove la musica non cambia.

