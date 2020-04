Lazio, Radu detiene il record dei più 'cattivi': mai nessuno ha preso tante ammonizioni

Una vita dedicata alla Lazio. Dal 2008, dopo esser cresciuto nelle giovanili della Dinamo Bucarest, Stefan Radu si è trasferito a Roma e da qui non si è più mosso. E' uno dei giocatori più amati dal popolo laziale, anche per l'irruenza agonistica con cui si è sempre contraddistinto. Ed è proprio grazie (o forse a causa) di questa irruenza che detiene un record alquanto particolare: nei suoi 12 anni alla Lazio ha collezionato ben 90 cartellini gialli (in 372 partite). Mai nessuno nella storia del club capitolino ne ha presi di più. Il secondo è Lulic (75 ammonizioni in 351 match) e il terzo è Favalli (59 in 401 partite).

