Immobile, il personale sanitario lo ringrazia. Lui risponde: "Voi, campioni veri" - FT

Ciro Immobile, al pari di tanti altri campioni e personaggi del mondo dello spettacolo, hanno cercato da subito di dare il proprio contributo a medici e infermieri, impegnati in prima linea nella lotta al Coronavirus, oltre a tutte le persone in difficoltà a causa di questa situazione. Il personale sanitario ha ringraziato pubblicamente il bomber della Lazio: "Grazie Ciro per il tuo cuore grande". L'attaccante ha condiviso l'immagine con i propri followers di Instagram, aggiungendo: "Grazie a voi, campioni veri".

